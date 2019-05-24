Столичный департамент здравоохранения поможет москвичам бросить курить

24.05.19 10:30

© РИА Новости. Владимир Вяткин

24 мая. Interfax-Russia.ru - Департамент здравоохранения Москвы с 24 по 31 мая проводит масштабную акцию, приуроченную к Всемирному дню без табака.

"Получить консультации по профилактике табачной зависимости и определить концентрацию оксида углерода в выдохе можно будет 31 мая в 11 центрах госуслуг "Мои Документы" с 8:00 до 20:00. Во флагманском офисе ЦАО в этот день, с 10:00 до 16:00, всех желающих бросить курить проконсультируют психиатр-нарколог и психолог. Там же в 11:00 пройдет лекция "Профилактика табакокурения и никотиновой зависимости", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения.

По словам собеседника агентства, москвичи смогут посетить школы по отказу от курения и тематические лекции о вреде табака.

"Помимо этого, работают кабинеты по отказу от курения, где каждый сможет пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови",- сказали в пресс-службе.

Как сообщили в департаменте, всего в масштабной акции примут участие 126 столичных докторов, среди которых специалисты по медицинской профилактике и врачи-наркологи.

"Курение табака повышает риск инвалидности и смертности от респираторных заболеваний и является ведущей причиной рака легких. Отказ от курения снижает риск рака легких более чем в два раза, по сравнению с курильщиками. Бросив курить, человек становится свободным и счастливым", - цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста-нарколога Москвы Евгения Брюна.