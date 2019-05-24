Горизбирком Екатеринбурга: провести опрос о месте для храма быстрее и дешевле референдума

24.05.19 11:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 мая. Interfax-Russia.ru - Проведение референдума по вопросу места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге возможно, но опрос можно провести быстрее и проще, считает председатель горизбиркома Илья Захаров.

"Провести можно и в той, и в другой форме", - заявил он на встрече депутатов городской думы с представителями общественной палаты и активистами.

При этом, по его словам, процесс референдума длительный: "Процедура назначения референдума может затянуться на полгода".

Председатель горизбиркома также сообщил, что на референдум могут быть вынесены исключительно вопросы местного значения, тогда как "подогнать под вопрос местного значения строительство храма это очень тяжело" и "это не вопрос местного значения".

Кроме того, на референдум можно вынести один вопрос, на опрос - несколько.

Председатель гордумы Игорь Володин в свою очередь подчеркнул, что референдум может состояться только в том случае, если более 50% жителей сделают свой выбор, тогда как явка на выборах составляла максимум 35%.

Захаров добавил, что, если на референдум не придет более половины из числа избирателей, он будет признан несостоявшимся. В городе 1 млн 70 тыс. избирателей, для проведения референдума нужно участие чуть меньше 700 тыс. Более того, референдум предполагает тайное голосование, а опрос проводится открыто.

Председатель горизбиркома заявил, что на проведение референдума из бюджета понадобится порядка 120-130 млн рублей, на проведение опроса - 1 млн рублей.

Захаров также сообщил, что Екатеринбургская городская дума в понедельник соберет рабочую группу для обсуждения формата опроса о выборе места для строительства храма святой Екатерины.

"Поговорили с Игорем Валерьевичем (Володиным, председателем гордумы - ИФ). В понедельник будет его постановлением создана рабочая группа. Это решение будет опубликовано", - подчеркнул Захаров.

Он добавил, что в группу смогут войти представители как противников, так и сторонников строительства храма в сквере.

Между тем, сторонники строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга попросили отложить на месяц проведение опроса о площадке, говорится в меморандуме, который зачитал представитель Епархии отец Вениамин на встрече депутатов гордумы и общественности.

"Просим перенести (...) голосование минимум на месяц вперед", - отметил священнослужитель.

В тексте меморандума также говорится, что "долгий путь возвращения Екатеринбургу его главного собора начался девять лет назад". Вначале храм предлагалось построить на Площади труда, потом, после протестов, - на насыпном острове в акватории городского пруда, после новых протестов - в сквере.

"Отличительной особенностью протеста стало то, что он возник после получения проектной документации", - подчеркнул отец Вениамин.

По его мнению, СМИ и соцсети заполнились дезинформацией, а ложь, по его словам, содержалась даже в вопросе журналиста президенту о ситуации: деревья не планировалось вырубать.

"Понимаю, что большая часть активистов, собирающей горожан на митинг, протестовала против каждой из предложенных площадок, а власти каждый раз нарушали права именно законопослушных граждан", - подчеркнул священнослужитель.

Он заявил, что необходимо провести широкую общественную презентацию проекта, а также "учесть, что сбор предложений о месте строительства собора вводит горожан в заблуждение относительно равнозначности альтернатив". "Сейчас только одна из них законна", - добавил отец Венимамин.

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.

Власти области и города вместе со сторонниками и противниками застройки сквера проводят встречи и переговоры. Обсуждаются варианты опроса горожан о необходимости храма именно в этом месте.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.