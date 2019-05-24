Парк "Патриот" появится в Тамбовской области

24.05.19 10:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 мая. Interfax-Russia.ru - В поселке Георгиевский Тамбовской области приступили к созданию парка "Патриот", сообщила пресс-служба администрации региона.

В настоящее время силами движения "Российские студенческие отряды" здесь готовят территорию, на которой будет разбит парк. На его территории будут созданы стрелковый и электронный тиры, установлено оборудование для горной (туристической) подготовки, воздушно-десантный комплекс.

Всё это позволит проводить соревнования различного уровня. И именно здесь планируют готовить команды к участию во всероссийских конкурсах "Зарница", "Победа", "Зарничка".

Кроме того, в парке "Патриот" будут проходить обучение студенты военной кафедры Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина.