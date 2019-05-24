Власти Приморья выступили за более широкий режим "открытого неба" для аэропорта Владивостока

24.05.19 10:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Приморского края обратится в правительство РФ с просьбой расширить режим "открытого неба" для аэропорта "Владивосток", в настоящее время действующий только с аэропортами Республики Корея, на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Мы выступаем за позицию "открытого неба" для аэропорта "Владивосток", снятие запретов на полеты, предоставление российским и иностранным авиакомпаниям коммерческих прав на международные полеты в рамках третьей и четвертой степени "свободы воздуха" между Владивостоком и странами АТР", - сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, выступая в пятницу на региональной сессии V Восточного экономического форума во Владивостоке.

Режим "открытого неба" аэропорта позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты без ограничений по количеству назначенных авиаперевозчиков и рейсов, причем независимо от наличия межправсоглашения об авиасообщении между странами. Сейчас в РФ такой режим действует во Владивостоке, Сочи и Калининграде.

Губернатор также сообщил, что власти Приморья готовят обращение в правительство РФ о проведении реконструкции старой взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивостока.

В настоящее время из двух взлетно-посадочных полос аэропорта действует только одна, введенная в эксплуатацию в мае 2011 года в преддверии саммита АТЭС во Владивостоке. Тогда протяженность полосы была увеличена до 3,5 км, что позволило принимать все типы воздушных судов. Вторая полоса была построена еще в 1985 году и закрыта для эксплуатации по техническому состоянию в 2012 году.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-апреле 2019 года аэропорт обслужил 824 тыс. пассажиров, что на 22% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.