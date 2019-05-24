Проверка проводится в школе Владивостока из-за фотосессии подростков в форме полиции

24.05.19 11:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Департамент образования и науки Приморского края примет меры к руководству школы во Владивостоке, ученики которой сфотографировались в полицейской форме и вызывающих костюмах.

"По факту инцидента, произошедшего в школе №74 Владивостока, проводится внутренняя проверка. Уже сейчас можно точно сказать, что случай произошел не во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, а накануне. Вместе с тем, подобное поведение учеников на территории школы недопустимо", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в департаменте.

Если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение.

"Мы рассчитываем, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями будет проведена разъяснительная работа. К администрации школы, допустившей подобное, также будут применены меры воздействия. Кроме того, вопросы возникают и к охранной организации, осуществляющей работу в школе. С ними также проведут отдельную работу", - добавил представитель департамента.

Правоохранительные органы также проводят проверку.

"По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Накануне в соцсетях появились фотографии учеников у здания школы, сделанные, якобы, накануне "последнего звонка". Ученики сфотографировались в форме, похожей на полицейскую, а также в шортах на подтяжках и "галстуках-бабочках" на голое тело.