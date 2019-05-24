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24.05.19 11:19

Тульская область в 2019г планирует направить 2,6 млрд руб. на ремонт региональных дорог

Фото с сайта правительства Тульской области
24 мая. Interfax-Russia.ru - Тульская область в 2019 году планирует направить более 2,6 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог регионального значения в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Романа Дудника.

"Всего в этом году будут отремонтированы 53 региональные дороги общей протяженностью 313 км. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ремонт планируется на 62 объектах протяженностью 198 км. Общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта - 2 млрд 619 млн рублей, из них 938,5 млн рублей - средства федерального бюджета", - цитирует пресс-служба Р.Дудника.

По словам министра, ключевая задача нацпроекта - увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям: региональных - до 50%, городских агломераций - до 85%.

"К концу 2019 года планируем достичь показателя по нормативному состоянию региональных дорог в 46,4%, по дорогам агломерации - 65,13%", - сказал Дудник.

Кроме того, запланирована реконструкция восьми мостов в Туле, Одоевском, Веневском, Плавском, Узловском районах области.

С нынешнего года дорожные службы приступят к строительству моста и путепровода в рамках расширения Восточного обхода в Туле. Проект будет реализовываться два года, стоимость работ - порядка 800 млн рублей.

"К началу строительно-монтажных работ подрядчик приступит в июне 2019 года после подписания контракта. Срок их окончания - октябрь 2020 года", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Тульская область в 2019 году планирует направить на проведение дорожных работ 4,5 млрд рублей (в 2018 году - около 4,8 млрд рублей).

Общая протяженность дорог в Тульской области составляет 13,7 тыс. км, в том числе 731,6 км - федеральные дороги.

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