В Крыму сменили ответственного за ЖКХ вице-премьера

24.05.19 11:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма в пятницу согласовал отставку вице-премьера Михаила Селезнева, который курировал жилищно-коммунальное хозяйство, и утвердил назначение на эту должность Юлии Жуковой, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Спикер регионального парламента Владимир Константинов, открывая голосование, пояснил, что соответствующие представления поступили от главы республики Сергея Аксенова.

"В соответствии с предоставленными полномочиями Госсовет согласовывает назначение на должность заместителей председателя Совета министров республики. (...) Решение принято", - сказал он на заседании парламента.

Об отставке Селезнева стало известно 20 мая. Как пояснил агентству источник в правительстве Крыма, это решение связано с семейными обстоятельствами чиновника.

Михаил Селезнев - уроженец Удмуртии, до переезда в Крым в 2017 году работал в органах власти Москвы. Занял пост вице-премьера республики в июле 2018 года.

Юлия Жукова родилась в Евпатории. До последнего времени в течение года она возглавляла инспекцию по жилищному надзору Крыма.