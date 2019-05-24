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24.05.19 11:52
Минкультуры лишит регионы финансирования из-за плохой работы кинозалов
"Если вы получили деньги, отремонтировали и открыли современный кинотеатр, где можно показать премьеры мирового кино в один день с Нью-Йорком и Каннами - организуйте этот процесс, нельзя делать это для галочки", - сказал Мединский на заседании координационного совета при Минкульте РФ в Новосибирске в пятницу.
"По итогам года я проведу повторный анализ, и если ситуация не будет налажена, мы примем и административные, и кадровые решения, ну а финансовые - само собой", - подчеркнул министр.
По его словам, неуспешность кинозалов на местах объясняют отсутствие интернета, удаленности, плотности населения.
"Это зависит исключительно от работы управления. Если это удаленно, неудобно, нет интернета и так далее - открывать не надо было. Сначала надо решить эти проблемы, а потом брать федеральные деньги, чтобы впустую их тратить, сжигать", - сказал Мединский.
Он отметил, что на сегодняшний день в рамках проекта кинофикации малых и средних городов переоснащены действующие и созданы новые кинозалы.
"На сегодняшний день открыто 789 современных кинозалов, которые посетили уже почти 20 млн человек", - сообщил министр.
При этом, по его данным, не во всех регионах эти кинозалы работают эффективно - например, в Астрахани из четырех кинозалов два обеспечивают 98% сборов,
"Самые низкие показатели (посещаемости - ИФ) - Северная Осетия и Чеченская Республика. Еще 13 регионов, где крайне низкая посещаемость, по крайней мере, в половине поддержанных кинозалов, я их перечислю все: Забайкальский край, Ульяновская область, Дагестан, Томская область, Адыгея, Вологодская область, Воронежская - я потрясен Воронежской областью (...) Пензенская область, Тульская область. Как ни удивительно - в Тульской области родился этот проект", - сказал Мединский.
Он попросил представителей этих регионов разобраться в причинах и поменять модель управления кинозалами.
"Мы даем средства не обязательно муниципальным учреждениям. Хотите - грант получит частное учреждение", - отметил министр.
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