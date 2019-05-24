Петербург примет ЧМ по хоккею 2023 года

24.05.19 11:56

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Международная федерация хоккея (IIHF) на Конгрессе в Братиславе утвердила Санкт-Петербург городом-хозяином Чемпионата мира 2023 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) в пятницу.

"24 мая на Конгрессе международной федерации хоккея в Братиславе, где в эти дни проходит первенство планеты по хоккею, было принято официальное решение о проведении чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Решение было утверждено конгрессом единогласно", - говорится в сообщении.

В четверг президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей мирового первенства в Санкт-Петербурге. Делегатам конгресса была представлена информация о городе, а также о новой современной мультифункциональной ледовой арене, проект строительства которой будет реализован к 2023 году.