Выговор объявят директору гимназии в Перми, куда зачисляли детей по гендерному принципу

24.05.19 12:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 мая. Interfax-Russia.ru - Департамент образования Перми намерен объявить выговор директору гимназии N4, где для мальчиков установили пониженный проходной балл, сообщила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева.

"Действительно, у нас гимназия N4 в этом году впервые, при проведении своей приемной кампании, установила разные проходные баллы для мальчиков и для девочек. Сегодня департамент образования вышел в гимназию и провел проверку. Мы можем констатировать, что директор гимназии превысила свои полномочий. Сегодня ей будет объявлен выговор", - сказала Гаджиева журналистам в пятницу.

Она отметила, что после этой ситуации департамент планирует проверить прием детей в первый класс во всех школах города.

Как сообщалось, департамент образования Перми инициировал проверку гимназии N4, где мальчикам установили проходной балл для зачисления ниже, чем девочкам.

По данным местных СМИ, к этой гимназии прикреплены четыре дома и дети поступают в нее по итогам обучения в подготовительной школе. Как сообщали журналисты, на стенде в учебном заведении были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию, а министерство просвещения России запросило у региональных властей детали этой истории.