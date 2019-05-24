Девять детей из Сирии прибыли на отдых и лечение в Крым

24.05.19 12:11

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Группа из девяти детей из Сирии в пятницу прибыла в аэропорт Симферополя, откуда отправится в крымский санаторий.

"Мы сегодня принимаем девять детей в сопровождении восьми взрослых. Это первая группа, которая прибыла в рамках договоренностей, достигнутых на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ)", - сказала журналистам вице-премьер Крыма Алла Пашкунова.

Дети будут отдыхать 20 дней в санатории "Морской" в Евпатории. Его специалисты уже получили истории болезни детей, уточнила вице-премьер. По ее словам, отдых оплачивается за счет внебюджетных средств.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая сопровождает группу, уточнила, что еще двое детей, вывезенных из Сирии, остались в Москве. "У них сложные ранения, стоит вопрос спасения жизни детей", - пояснила она журналистам.

Всего в этом году бесплатную реабилитацию в оздоровительных учреждениях Крыма пройдут 50 детей и 40 раненых военнослужащих из САР. Договоренности об этом были достигнуты на ЯМЭФ 20 апреля главой Крыма Сергеем Аксеновым с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Самером аль-Халилем.