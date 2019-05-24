Пол Уилан обвинил следователя в нарушении своих прав

24.05.19 12:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан заявил в пятницу в суде, что следователь нарушает его права.

"Я возражаю против следователя, который унижает меня, угрожает моей безопасности и нарушает мои права", - сказал Уилан, отвечая на вопрос судьи, есть ли у обвиняемого отводы.

Уилан уточнил, что следователь, по его мнению, "ведёт себя непрофессионально, а также оскорбляет его достоинство".

При этом он не пояснил, о каких именно нарушениях и угрозах идёт речь.

После заявления Уилана судья разъяснил, что тот может заявить отвод только присутствующим участникам процесса. Отводов от обвиняемого не последовало.

В настоящее время судья удовлетворил ходатайство прокурора о проведении закрытого заседания в связи с тем, что материалы дела содержат гриф "секретно" и удалил всех слушателей из зала.

Следствие просит продлить срок ареста Уилана до 29 августа.

Наблюдать за судебным процессом в суд пришли представители посольств США, Ирландии и Великобритании.

В свою очередь брат Уилана Дэвид ранее заявил "Интерфаксу", что скептически относится к возможности принятия российским судом решения о смягчении иностранцу меры пресечения.

"К сожалению, нет оснований полагать, что отсутствие доказательств освободит Пола", - сказал он.

Адвокат обвиняемого в шпионаже иностранца Владимир Жеребенков считает, что предварительное следствие по его делу будет длиться ещё не менее полугода.

"Следствие могу оценить как вялотекущее, не спешат. Во всяком случае, нас ещё пока даже не ознакомили с результатами оперативно-розыскных мероприятий", - сказал адвокат "Интерфаксу" в четверг.

Жеребенков пояснил, что в деле много экспертиз, не все ещё готовы. Какие именно исследования проводятся, адвокат не стал уточнять, сославшись на подписку о неразглашении.

"Думаю, что вместе с ознакомлением с материалами дела, следствие продлится ещё где-то полгода", - сказал защитник.

Он отметил, что пока не видит каких-либо версий в деле своего подзащитного, кроме провокации. "По крайней мере, следствие пока не опровергает эту версию, поэтому я думаю, что они хотят действительно разобраться", - сказал Жеребенков.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.