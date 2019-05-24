Фонду дольщиков выделено 16 млрд руб на достройку проблемных объектов

24.05.19 12:18

© РИА Новости. Илья Питалев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделило 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков на завершение строительства проблемных объектов в 37 регионах, рассказал журналистам .заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Вчера правительство приняло решение о выделении 16 млрд рублей Фонду защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов в 37 субъектах России. Мы до конца года выберем объекты с одним-тремя домами, у которых стройка остановилась с 2012-2013 годов", - сказал он.

Ранее Минфин опубликовал проект поправок в бюджет, в соответствии с которым предполагалась докапитализация Фонда защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов.