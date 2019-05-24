Экс-замначальника свердловской колонии осужден за истязание заключенных

24.05.19 12:22

© РИА Новости. Алексей Филиппов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника колонии и пятерым осужденным по делу об издевательствах над заключенными, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года замначальника исправительной колонии №54 ГУФСИН России по Свердловской области приказал одному из заключенных изнасиловать другого осужденного.

"Другой эпизод превышения должностных полномочий совершен в декабре 2015 года, когда по его указанию было применено физическое насилие к вновь прибывшему осужденному, от которого руководящий сотрудник колонии требовал, чтобы он беспрекословно выполнял его указания", - говорится в сообщении.

В ответ на отказ замначальника колонии приказал другому уголовнику избить новичка.

Также в декабре 2014 года четверо заключенных из числа "активистов" по поручению администрации колонии систематически избивали вновь прибывших. Позже, узнав, что один из них был успешным предпринимателем, стали вымогать у него деньги.

В зависимости от роли каждого обвиняемые признаны виновными по п.п."а","д","е" ч.2 ст.117 (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением пытки, в отношении двух и более лиц), ч.2 ст.132 (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), п."а" ч.3 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.3 ст.33, п."а" ч.2 ст.132 (организация совершения группой лиц по предварительному сговору иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему), п.п."а","в" ч.2 ст.163 (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п."а" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых). УК РФ

Бывший заместитель начальника ИК-54 приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Другие подсудимые из числа заключенных приговорены к лишению свободы на срок от трех лет и трех месяцев до шести лет и шести месяцев. Четверо из них будут отбывать наказание в колонии строгого режима, один - в колонии особого режима.