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24.05.19 12:29

Мединский выступает за сохранение детских школ искусств

© РИА Новости. Константин Чалабов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство культуры РФ готово инициировать поправки в законодательство, касающиеся детских школ искусств, заявил глава ведомства Владимир Мединский на Координационном совете при Минкультуры в Новосибирске в пятницу.

"Понадобится - мы будем инициировать и законодательные изменения в целом. Но давайте подойдем к этому осмотрительно, осторожно, и сделаем все, чтобы эта система стала лучше, а не воспользовавшись поводом, что-то потихоньку секвестировать", - сказал Мединский.

По его словам, должна быть создана мотивация для руководителей и педагогов детских школ искусств "работать больше и лучше", решать кадровую проблему.

В частности, считает Мединский, речь может идти о стимулировании выпускников консерваторий и других творческих вузов возвращаться на работу в школу, особенно в "глубинке".

"Все эти вопросы - над ними надо работать, в том числе по нормативной базе", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Минкультуры РФ не собирается каким-то образом "обижать" детские школы искусств.

"Я хотел бы публично завершить рожденную непонятно кем непонятно когда дискуссию в интернете и соцсетях на тему того, что Министерство культуры хочет как-то обидеть детские школы искусств. Кто это придумал - ума не приложу. Вся работа, естественно, вместе с вами, нацелена на сохранение, развитие и повышение эффективности работы того уникального элемента российского и советского музыкального образования, которое было сформировано за последние 100 лет", - сказал он.

Министр подчеркнул, что государство финансирует закупку музыкальных инструментов, восстанавливается их отечественное производство.

"На сегодняшний день мы уже предоставили 274 музыкальным школам субсидии на покупку новых музыкальных инструментов, нового оборудования из федерального бюджета", - сказал он.

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