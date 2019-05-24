Сильные ливни и шквалистый ветер надвигаются на Крым

24.05.19 12:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму с вечера пятницы и на выходные дни из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: сильных дождей и шквального ветра с порывами до 20 м/с, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Вечером 24 мая, сутки 25 и 26 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Крымские синоптики уточняют на своем сайте, что неустойчивую погоду в регионе в выходные дни обусловят "атмосферные фронтальные разделы".

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.