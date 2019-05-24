Все пострадавшие в авиакатастрофе SSJ-100 выписаны из Центра Вишневского

24.05.19 12:35

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Последняя пострадавшая, доставленная после возгорания самолета в московском аэропорту "Шереметьево" в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии им. Вишневского, выписана из клиники.

"Сегодня из НМИЦ хирургии им. Вишневского выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения.

Руководитель ожогового центра НМИЦ Андрей Алексеев сообщает, что пострадавшей "был проведен весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, теперь пациентка будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства". Ей также рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Неделю назад еще одна пострадавшая в катастрофе оставалась в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.