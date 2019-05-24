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24.05.19 12:35
Все пострадавшие в авиакатастрофе SSJ-100 выписаны из Центра Вишневского
"Сегодня из НМИЦ хирургии им. Вишневского выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе медучреждения.
Руководитель ожогового центра НМИЦ Андрей Алексеев сообщает, что пострадавшей "был проведен весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, теперь пациентка будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства". Ей также рекомендовано санаторно-курортное лечение.
Неделю назад еще одна пострадавшая в катастрофе оставалась в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского.
Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.
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