24.05.19 12:48

© РИА Новости. Евгения Новоженина

24 мая. Interfax-Russia.ru - Представители киноиндустрии шести стран примут участие в кинофестивале во Владикавказе, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Международный кинофестиваль "КиноБарс" пройдет во Владикавказе с 30 мая по 2 июня, в нем примут участие представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что зрителям планируется показать 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях.

"Свой игровой короткометражный фильм-дебют "На краю" представит на конкурс киноактер Семен Трескунов. Внеконкурсную программу откроет картина Елены Гуськовой "Возвращение Эркена". Будут показаны "Талант" Елены Нодель и картины президента "КиноБарса" Алана Догузова - фильмы "Бача" и "Воскресенье", получивший гран-при Первого международного Христианского кинофестиваля в Карловых Варах", - добавляет пресс-служба.

Отмечает также, что фильм "Степа", был представлен в одной из программ кинофестиваля в Каннах 2019 года.

В рамках проведения кинофестиваля гости смогут посетить образовательные семинары, круглые столы, мастер-классы.

Открытие Международного кинофестиваля "КиноБарс" состоится в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В.Тхапсаева.