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24.05.19 12:51
Ночные заморозки и ливни с грозами ожидаются на Урале
Так, в Свердловской области возможны сильные дожди, грозы, усиление ветра до 20 м/с, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
В Курганской области в связи с ожидаемыми в ночь на субботу заморозками до минус двух градусов объявлено штормовое предупреждение, сообщатся на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее сообщалось, что 24 мая в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) выпал снег. По данным пресс-службы горадминистрации, выпала почти месячная норма осадков, высота снежного покрова составляет несколько сантиметров.
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