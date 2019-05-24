Ночные заморозки и ливни с грозами ожидаются на Урале

24.05.19 12:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

24 мая. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды прогнозируется в ближайшие сутки в двух регионах Уральского федерального округа.

Так, в Свердловской области возможны сильные дожди, грозы, усиление ветра до 20 м/с, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В Курганской области в связи с ожидаемыми в ночь на субботу заморозками до минус двух градусов объявлено штормовое предупреждение, сообщатся на сайте регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) выпал снег. По данным пресс-службы горадминистрации, выпала почти месячная норма осадков, высота снежного покрова составляет несколько сантиметров.