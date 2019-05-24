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24.05.19 12:56

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев заочно приговорен к 10 годам колонии за присвоение нефти более чем на 1 трлн руб

© РИА Новости. Алексей Даничев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Хамовнический суд Москвы заочно приговорил одного из фигурантов большого "дела ЮКОСа", бывшего заместителя управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павла Ивлева к 10 годам колонии по делу о присвоении нефти более чем на 1 трлн рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Ивлеву наказание в виде десяти лет лишения свободы", - говорится в приговоре судьи Марины Сыровой.

Судом была оглашена только вводно-резолютивная часть приговора, поскольку материалы дела содержат большой объем финансовых документов.

В связи с тем, что Ивлев уехал из России в США, процесс по его делу проходил в заочной форме. Срок назначенного ему наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и заключения под стражу.

Адвокат Ивлева Сергей Купрейченко заявил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции. "В суде не были установлены обстоятельства, опровергающие невиновность Ивлева", - сказал он.

Как следует из приговора, Ивлев признан виновным в присвоении чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и легализации средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ч. 3 ст. 174.1). В качестве дополнительного наказания ему запрещено в течение трех лет заниматься адвокатской деятельностью.

Согласно фабуле уголовного дела, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК" - дочерних компаний ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн руб. При этом около 133 млрд руб. из этих денежных средств были легализованы.

Как установило следствие, участники группы скупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки, в свою очередь, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения, а полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, после чего переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям - подконтрольным участникам организованной группы компаниям "Дансли Лимитед" и "Нассаубридж Менеджмент Лимитед".

Ивлев, по версии обвинения, в числе других юристов ЮКОСа обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.

В рамках уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников ОАО "НК "ЮКОС" в присвоения нефти дочерних предприятий этой нефтяной компании тремя потерпевшими компаниями ранее был заявлен иск о компенсации ущерба - ОАО "Юганскнефтегаз" - на 228,98 млрд рублей, ОАО "Самаранефтегаз" - на 77 млрд рублей и ОАО "Томскнефть" ВНК - 93 млрд рублей. Позже потерпевшей стороной как правопреемник компаний была признана ПАО "НК "Роснефть", которая в декабре 2018 года подтвердила заявленные в 2005 и 2006 указанные исковые требования.

По приговору, суд признал за "Роснефтью", "Самаранефтегазом" и "Томскнефтью" право на удовлетворение исковых требований и направил иски на рассмотрение в гражданское судопроизводство.

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