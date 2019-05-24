Минздрав РФ предложил отправить пострадавших в авиакатастрофе SSJ-100 в санатории

24.05.19 13:07

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Минздрав РФ направил в региональные ведомства рекомендации об организации санаторно-курортного лечения пострадавших при возгорании самолёта в московском аэропорту "Шереметьево".

"Минздрав России направил в региональные ведомства рекомендации об организации и проведении санаторно-курортного лечения ранее выписанных пациентов, пострадавших в Шереметьево", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

В нем отмечается, что в настоящее время только одна пострадавшая остаётся в НИИ Склифосовского, но она "находится в сознании, активна, проходит период отучения от вспомогательной респираторной поддержки, без инфекционных осложнений".

Из НМИЦ Вишневского последняя пострадавшая, привезённая в центр после трагедии, в пятницу была выписана.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.