Все проблемные объекты Urban Group достроят не позднее 2022 года

24.05.19 13:19

© РИА Новости. Максим Блинов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Все проблемные дома обанкротившейся компании Urban Group должны быть достроены не позднее 2022 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на совещании по вопросам обманутых дольщиков, которое состоялось в ЖК "Видный город" после церемонии вручения ключей.

"Все дома данного застройщика должны быть завершены по графику, не позднее 2022 года", - сказал он.

Мутко добавил, что нужно успокоить дольщиков, объяснив им, что за завершение строительства данных домов отвечает государство.

Кроме того, зампред правительства предложил взять дома, построенные Urban Group до начала процедуры банкротства, на гарантийное обслуживание в рамках завершения строительства оставшихся проектов проблемного застройщика.

Во время визита дольщики проблемного объекта, получившие свои квартиры до банкротства компании, пожаловались вице-премьеру на проблемы с гарантийными обязательствами обанкротившегося девелопера. В частности, по их словам, в построенных корпусах есть большие проблемы с гидроизоляцией подвалов. Кроме того, в домах есть проблемы с ливневкой, отделкой фасадов и подъездов.

"Давайте найдём решение, чтобы генеральный подрядчик всех оставшихся 65 домов Urban Group взял на себя обязательства и по уже готовым домам", - сказал он, дав соответствующее поручение главе Фонда защиты прав дольщиков Александру Плутнику.

Напомним, что летом 2018 года Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков Urban Group.

По состоянию на 1 мая 2018 года девелопер занимал восьмое место в рейтинге компаний с максимальными объемами текущего строительства. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья.

В результате банкротства Urban Group пострадали более 14,5 тыс. дольщиков по 65 проблемным домам и 23 объектам социнфраструктуры. Общая стоимость достройки объектов оценивается в 67,7 млрд рублей (на завершение строительства домов необходимо 46,8 млрд рублей, на строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - 20,9 млрд рублей).

В настоящее время реализуется "дорожная карта", которая предусматривает строительство домов по принципу 50% на 50% - за счет областного и федерального бюджетов.