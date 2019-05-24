Племянница Скрипаля передала в СКР всю информацию о телефонном разговоре с ним

24.05.19 13:32

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного вместе с дочерью в британском Солсбери, Виктория передала информацию о разговоре с ним в Следственный комитет.

"Конечно, передавала (информацию о звонках Скрипаля). У меня есть договорённость с СК, я тут же всю информацию довожу до них", - сказала Скрипаль на пресс-конференции в пятницу.

Она добавила, что Следственный комитет не осведомляет ее о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство дочери Скрипаля Юлии.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.