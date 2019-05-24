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24.05.19 13:35
Военные устроят в Москве салют в честь Дня пограничника
"28 мая в 22:00 мск отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина ЗВО в Москве даст праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника, который продлится 10 минут", - сказали в пресс-службе.
Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм будут размещены на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке. Они произведут более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов.
В праздник будет применено свыше 45 видов фейерверка, что обеспечит свыше 400 цветов и оттенков фейерверочных куполов, высота выстрелов будет достигать порядка 350 метров.
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