Более 20 человек насильно удерживали в реабилитационном центре в Саратове

24.05.19 13:43

Фото Александра Левчука

24 мая. Interfax-Russia.ru - Сотрудники следственного управления СКР и ГУ МВД по Саратовской области пресекли деятельность реабилитационного центра, где принудительно удерживались пациенты, сообщается на сайте СКР в пятницу.

По данным ведомства, на "телефон доверия" следственного управления по региону позвонила женщина, которая сообщила, что сотрудники одного из реабилитационных центров применяют "недозволенные методы" к ее сыну, страдающему от наркотической зависимости.

В ходе проверки выяснилось, что в августе 2018 года неизвестные люди насильно вывели 17-летнего юношу из квартиры, посадили в автомобиль и увезли в центр, где он пробыл до 14 января.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."а, д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Потерпевший сообщил следователям, что в здании, где его насильно удерживали несколько месяцев, по-прежнему могут находиться другие люди.

Сотрудники СК и отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД провели обыск в центре. Поначалу владельцы здания отказались добровольно впустить силовиков, им пришлось применить спецтехнику, чтобы войти в помещение.

"Там следователи СК и оперативные сотрудники, обнаружили свыше 20 принудительно удерживаемых лиц, в том числе одну женщину", - говорится в сообщении.

В большинстве своем это были жители других регионов России. Самостоятельно покинуть здание они не могли. В центре у них изъяли личные документы, отметили в пресс-службе.

Задержаны двое мужчин - руководитель и сотрудник реабилитационного центра. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.