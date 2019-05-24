Минпросвещения РФ осудило "прощальную вечеринку" школьников во Владивостоке

24.05.19 13:49

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь министра просвещения России Ольги Васильевой Андрей Емельянов заявил, что в ведомстве не приветствуют вызвавший общественный резонанс костюмированный праздник выпускников одной из владивостокских школ, фото и видео с которого попали в соцсети и местные СМИ.

"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке", - сказал Емельянов журналистам в пятницу.

По его словам, в Минпросвещения видят много "достойных примеров творческой активности школьников", связанных с празднованием последнего звонка - от поэтических состязаний до памятных видеосюжетов учителям. Однако, подчеркнул Емельянов, "проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего" и способны оскорбить педагогов.

"Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитательного процесса как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения", - сказал представитель Минпросвещения.

В пятницу пресс-служба полиции Владивостока сообщила о проведении проверки видео и фото с костюмированной акции выпускников у местной школы. По данным местных СМИ, речь идет о школе N74, внимание правоохранительных органов привлекла школьница в форме полиции с ведомственными знаками различия. В правоохранительных органах напоминают, что за незаконное ношение формы законодательством предусмотрен административный штраф.

Между тем, некоторых пользователей соцсетей возмутил внешний вид и поведение подростков на видео.