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24.05.19 14:06
Косачев: горевать об отставке Мэй в России не будут
"Не думаю, что у нас будут слишком горевать по поводу ухода Мэй. А вот дальнейшее развитие событий в двусторонних отношениях будет зависеть от того, кто займет освобождающее кресло премьера. Слухи пока разные. И они большей частью, увы, тоже не внушают оптимизма", - написал Косачев в фейсбуке.
По его словам, в РФ объявившая о скорой отставке Мэй запомнится прежде всего "скандальным "хайли лайкли" - то есть недоказанными обвинениями в адрес России, на основании которых целый ряд европейских стран принял вполне конкретные действия по выдворению российских дипломатов".
"Это внешнеполитическое и юридическое "ноу хау" Мэй - вполне в традициях британского прецедентного права, - похоже, стало ориентиром для многих других западных стран, которые не считают нужным утруждать себя строгими доказательствами, когда речь заходит о России", - считает сенатор.
Он отметил, что уход Мэй с поста главы Консервативной партии был не просто ожидаем, британские пресса и общественность буквально требовали его.
"Причина понятна: Мэй "надорвалась" на брекзите, хотя до самого конца пыталась найти приемлемые для всех пути выхода из кризиса, читай - спасения самой себя. Голосование в парламенте по сделке проходило трижды, и каждый раз все заканчивалось для премьера провалом", - пишет Косачев.
По его словам, анонсированные Мэй новые компромиссы отвергли как оппозиция, так и сторонники жесткого брекзита в партии самого премьера.
"Вообще, ключевые проблемы у Мэй возникли именно внутри партии: подавшая накануне в отставку лидер палаты общин Андреа Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй. Судя по всему, однопартийцы весьма откровенно и жестко (что не совсем в британской традиции) "сдают" Мэй, чтобы защитить себя и свою политику. Хотя во многом виновата, конечно, сама премьер, которая не умеет находить компромиссы даже с союзниками, и так и не смогла договориться с парламентом по "брекзиту", - отметил сенатор.
Он полагает, что Мэй сам по себе не повлияет на ситуацию с Brexit, а проблемы и внутрибританская диспозиция вокруг выхода из ЕС сохранятся.
Между тем заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Мэй слишком поздно приняла решение об отставке, поскольку проблема Brexit и выхода Великобритании из ЕС все дальше заходит в тупик.
"Кризис с Brexit зашел очень далеко и давно, и я думаю, что Терезе Мэй нужно было принимать такое решение уже давно", - сказал Чепа "Интерфаксу" в пятницу.
По его словам, вся политика, которую проводило ее правительство, завела сегодня Великобританию в политический кризис. "Поэтому следует очень внимательно избирателям подумать, кого они выберут на следующий срок. Это предвидимое событие, его ждали, ждали давно, она обещала это сделать ", - сказал он.
По его словам, Мэй в сложившейся ситуации ничего не оставалось, как подать в отставку.
При этом Чепа полагает, что выход из сложившегося тупика вокруг выхода Великобритании из ЕС есть, но его нужно искать самим британцам. Он отметил, что в этом поиске им может помочь налаживание правильных отношений с Россией.
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