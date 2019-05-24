Суд оставил обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца августа

24.05.19 14:40

© РИА Новости. Илья Питалев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы в пятницу удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока содержания под стражей гражданину США, Ирландии, Канады и британскому подданному Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Уилана меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа включительно", - огласил в пятницу судья Сергей Рябцев.

Таким образом, суд не нашёл оснований для освобождения Уилана из СИЗО и назначения ему более мягкой меры пресечения.

Как сообщалось ранее, защита намеревалась ходатайствовать о переводе Уилана из СИЗО под домашний арест, который он может отбывать в одном из московских отелей, или же под залог.

Адвокат иностранца утверждал, что его подзащитный не намерен скрываться от следствия в случае освобождения под залог, так как сам заинтересован в отстаивании своей невиновности.

Обвиняемый Уилан в рамках заседания в пятницу заявил, что с решением суда категорически не согласен и считает свое преследование "местью за санкции".

"Я хочу сказать миру, что я стал жертвой политического похищения, очевидно, что этой ситуации нет оправдания, это месть за санкции, в деле нет абсолютно никакой достоверности", - сказал Уилан в Лефортовском суде Москвы.

"Мне угрожали, моя личная безопасность под угрозой, я постоянно подвергаюсь плохому обращению", - добавил он.

Уилан отметил, что уже две недели не принимал душ, у него нет доступа к врачебной помощи, в том числе услугам дантиста.

"Я не получил книги, которые мне прислали два месяца назад, я не получаю письма, ничего не доставляется, все удерживается, это типичная техника изоляции узников войны", - сказал обвиняемый в суде.

Позже адвокат Уилана пояснил журналистам, что в настоящее время жизни и безопасности его подзащитного ничего не угрожает.

"Никаких реальных угроз жизни и здоровью Уилана нет, и я от него ранее этого не слышал", - сказал журналистам адвокат иностранца Владимир Жеребенков.

По мнению защиты, заявление иностранца об угрозах ему со стороны следователя было сделано "образно".

"Он имел ввиду, что ему говорили, что его осудят, и он считает это угрозой. А под нарушением прав он понимает, что ему не оказывают надлежащей медпомощи (отсутствие стоматолога в СИЗО), не выдают книг, даже на русском, есть проблемы с перепиской, а также что у него две недели не было банного дня", - пояснил адвокат.

В Общественной наблюдательной комиссии пообещали проверить заявление обвиняемого в шпионаже Пола Уилана о нарушении его прав сотрудниками следственного изолятора "Лефортово".

"Мы в ближайшие дни проверим соблюдением прав Уилана сотрудниками СИЗО, выясним, почему он не мог в течении двух недель, по его словам, принять душ", - сказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников в четверг.

Вместе с тем он отметил, что ранее подобных жалоб от других заключённых членам комиссии не поступало.

Между тем, в посольстве США выразили разочарование продлением срока следствия по делу Уилана.

"Мы разочарованы тем фактом, что следователи, ФСБ и российское правительство приняли решение продлить расследование по делу Пола Уилана еще на три месяца", - заявил журналистам советник по консульским вопросам американской дипмиссии Майкл Йодер.

Он добавил, что посол США в России Джон Хантсман регулярно обсуждает дело Уилана с высокопоставленными российскими чиновниками, оно остается для него вопросом первостепенной важности.

Защита иностранца уже сообщила о своем намерении обжаловать сегодняшнее решение суда о продлении его содержания под стражей.

Гражданин США Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам Жеребенкова, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.