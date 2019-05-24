Кредит по голосу: ЦБ обяжет банки оказывать услуги при помощи единой биометрической системы
  
Без вариантов: Арашукова лишили полномочий сенатора за непредставление в срок декларации
   
Восток – дело долгое: электронную визу в России могут сделать действительной 14 дней
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
24.05.19 14:56

Определение угроз для Рунета, представленное Минкомсвязи, носит промежуточный характер - Левин

© РИА Новости. Владимир Трефилов
24 мая. Interfax-Russia.ru - Оценки представленным Минкомсвязи видам угроз для Рунета можно будет давать только после представления итоговых документов Роскомнадзора, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Характер документа Минцифры, при всей обоснованности внимания журналистов к этому вопросу, пока не может, на мой взгляд, служить основанием для беспокойства. Это документ общего характера, определяющий принципы действий органов исполнительной власти в случаях чрезвычайных ситуаций в российском сегменте Интернета", - сказал Левин "Интерфаксу" в пятницу.

По словам председателя комитета, "серьёзную оценку можно будет дать только посмотрев итоговые, предназначенные для использования в практике, документы Роскомнадзора, которые, согласно заявлению Минцифры, тоже будут опубликованы".

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало порядок централизованного управления сетью связи общего пользования, в котором определило виды угроз для Рунета и меры по их устранению.

Согласно документу, к ним относятся угрозы целостности Сети, при которых невозможно установление соединения или передача информации между пользователями; угрозы устойчивости сети при отказе части оборудования, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. А также угрозы безопасности сети при попытках несанкционированного доступа к оборудованию операторов и дестабилизирующих внутренних и внешних воздействиях.

В документе при этом указывается, что перечень актуальных угроз будет определяться Минкомсвязи по согласованию с ФСБ и публиковаться на сайте Роскомнадзора. Вероятность реализации угроз и уровень опасности будет ранжированы по принципу: низкий, средний, высокий.

Централизованное управление Рунетом в случаях возникновения угроз будет осуществлять Роскомнадзор, в котором к 1 ноября будет создан центр мониторинга и управления сетью связи. В случае неотложного реагирования на угрозу Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой будет управлять техническими средствами. В иных случаях Роскомнадзор будет направлять указания операторам связи и владельцам автономных сетей.

В документе определяется порядок взаимодействия между Роскомнадзором и операторами, который осуществляется посредством электронного документооборота. В случаях неотложного реагирования на угрозу Роскомнадзор будет передавать указание посредством телефонной связи.

Так, при возникновении угрозы Роскомнадзор направляет оператору связи указание централизованному управлению сетью. Оператор обязан в течение трех часов с момента исполнения указания отправить регулятору отчет. При невозможности исполнения он должен немедленно прислать мотивировочное обоснование.

Если у оператора возникла претензия к работе оборудования, он вправе направить ее Роскомнадзору, она будет рассматривать не более трех суток с момента получения. При неисправности оборудования оператор имеет право не направлять трафик через него.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.05.19 17:13
Москвичей ждет почти 30-градусная жара на следующей неделе
.
  24.05.19 15:53
Суд досрочно освободил экс-замначальника московского главка СКР Никандрова, осужденного за взятку
.
  24.05.19 14:40
Суд оставил обвиняемого в шпионаже Уилана под арестом до конца августа
.
  24.05.19 13:35
Военные устроят в Москве салют в честь Дня пограничника
.
  24.05.19 13:27
Приговор полковнику Захарченко будет оглашен 10 июня
.
  24.05.19 12:59
Пол Уилан обвинил следователя в нарушении своих прав
.
  24.05.19 12:35
Все пострадавшие в авиакатастрофе SSJ-100 выписаны из Центра Вишневского
.
  24.05.19 10:30
Столичный департамент здравоохранения поможет москвичам бросить курить
.
  24.05.19 09:03
Производителя поезда, застрявшего в московском метро, оштрафуют на 1,5 млн рублей
.
  23.05.19 22:04
Пассажиры почти на час застряли между станциями "серой" ветки мосметро


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket