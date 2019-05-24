Определение угроз для Рунета, представленное Минкомсвязи, носит промежуточный характер - Левин

24.05.19 14:56

© РИА Новости. Владимир Трефилов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Оценки представленным Минкомсвязи видам угроз для Рунета можно будет давать только после представления итоговых документов Роскомнадзора, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Характер документа Минцифры, при всей обоснованности внимания журналистов к этому вопросу, пока не может, на мой взгляд, служить основанием для беспокойства. Это документ общего характера, определяющий принципы действий органов исполнительной власти в случаях чрезвычайных ситуаций в российском сегменте Интернета", - сказал Левин "Интерфаксу" в пятницу.

По словам председателя комитета, "серьёзную оценку можно будет дать только посмотрев итоговые, предназначенные для использования в практике, документы Роскомнадзора, которые, согласно заявлению Минцифры, тоже будут опубликованы".

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало порядок централизованного управления сетью связи общего пользования, в котором определило виды угроз для Рунета и меры по их устранению.

Согласно документу, к ним относятся угрозы целостности Сети, при которых невозможно установление соединения или передача информации между пользователями; угрозы устойчивости сети при отказе части оборудования, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера. А также угрозы безопасности сети при попытках несанкционированного доступа к оборудованию операторов и дестабилизирующих внутренних и внешних воздействиях.

В документе при этом указывается, что перечень актуальных угроз будет определяться Минкомсвязи по согласованию с ФСБ и публиковаться на сайте Роскомнадзора. Вероятность реализации угроз и уровень опасности будет ранжированы по принципу: низкий, средний, высокий.

Централизованное управление Рунетом в случаях возникновения угроз будет осуществлять Роскомнадзор, в котором к 1 ноября будет создан центр мониторинга и управления сетью связи. В случае неотложного реагирования на угрозу Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой будет управлять техническими средствами. В иных случаях Роскомнадзор будет направлять указания операторам связи и владельцам автономных сетей.

В документе определяется порядок взаимодействия между Роскомнадзором и операторами, который осуществляется посредством электронного документооборота. В случаях неотложного реагирования на угрозу Роскомнадзор будет передавать указание посредством телефонной связи.

Так, при возникновении угрозы Роскомнадзор направляет оператору связи указание централизованному управлению сетью. Оператор обязан в течение трех часов с момента исполнения указания отправить регулятору отчет. При невозможности исполнения он должен немедленно прислать мотивировочное обоснование.

Если у оператора возникла претензия к работе оборудования, он вправе направить ее Роскомнадзору, она будет рассматривать не более трех суток с момента получения. При неисправности оборудования оператор имеет право не направлять трафик через него.