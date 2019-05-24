Более 7,5 тыс. по площадкам для строительства храма поступило в администрацию Екатеринбурга

24.05.19 15:14

© РИА Новости. Игорь Маслов

24 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга получила более 7,5 тыс. предложений по площадкам строительства храма святой Екатерины от жителей города, сообщается на официальном портале администрации в пятницу.

"Все участки под строительство собора во имя святой Великомученицы Екатерины, предложенные в ходе общественных слушаний и сбора мнений на официальном портале Екатеринбурга, потребуют проведения дополнительного анализа и согласования с екатеринбургской городской думой", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Алексея Храмова, выбранные площадки для строительства должны соответствовать нормативным документам.

"Нужно понимать, что любая из предложенных площадок под размещение собора, должна соответствовать Генеральному плану и правилам землепользования и застройки, а также в отношении земельного участка должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения", - приводятся в сообщении слова Храмова.

Он добавил, что ближайшее внесение изменений в генплан должно состояться в первом квартале 2020 года.

"То есть, если говорить о сроках завершения градостроительной подготовки рассматриваемых перспективных земельных участков, можно смело определить срок - конец второго или даже третий квартал 2020 года", - пояснил Храмов.

Также в пресс-релизе отмечается, что одной из проблем выбора места для строительства храма может стать наличие прав на земельные участки.

"В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так и уж и много, если не сказать больше, - их нет совсем. Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды: строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей", - говорится в сообщении.

По словам Храмова, проблемы подбора нового участка для строительства "могут привести к затягиванию сроков реализации возведения собора, приуроченного к 300-летию основания Екатеринбурга".

В середине мая в Екатеринбурге прошла серия несогласованных акций протеста против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где находится сквер. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.

Власти области и города вместе со сторонниками и противниками застройки сквера проводят встречи и переговоры. Обсуждаются варианты опроса горожан о необходимости храма именно в этом месте.

По данным ВЦИОМ, опубликованным 22 мая, 58% опрошенных считают, что храм должен быть построен не в сквере.