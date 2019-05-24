Рогозин на посту главы "Роскосмоса" заработал за год на 5 млн руб. больше

24.05.19 15:21

© РИА Новости. Сергей Гунеев

24 мая. Interfax-Russia.ru - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

Согласно документу, из общего дохода в 29 млн 500 тысяч рублей, 23 млн 470 тысяч были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы.

В собственности у главы госкорпорации остался мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль ГАЗ-21Р "Волга", которые фигурировали и в прошлой декларации, однако появился представительский седан Mercedes Benz S560, цена которого, согласно официальному сайту компании, стартует с 9,4 млн рублей.

В собственности у Рогозина земельный участок в 2,3 тысячи квадратных метров и дом площадью 782 кв.м. Кроме того, глава "Роскосмоса" пользуется квартирой в 346 кв.м. Его супруге принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади, аналогичные доли в трех машиноместах и Range Rover. За год Татьяна Рогозина задекларировала доход в 3,3 млн рублей.

По итогам 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, задекларировал 24 млн 212 тыс. рублей дохода. При этом его доход в 2016 году составлял 8 млн 148 тысяч рублей.

Примечательно, что Игорь Комаров, возглавлявший "Роскосмос" до Рогозина, по итогам 2017 года задекларировал 108,5 млн рублей, при этом за работу в "Роскосмосе" он получил 71,5 млн руб., что в три раза больше зарплаты нынешнего руководителя госкорпорации.

Рогозин по объемам дохода уступил нескольким своим подчиненным. Самый большой заработок задекларировал финансовый директор госкорпорации Дмитрий Беленов, который пришел в "Роскосмос" из Сбербанка в конце октября 2018 года. Его совокупный доход составил 57,3 млн рублей, при этом за два месяца в госкорпорации он заработал чуть менее 4 млн рублей. Исполнительный директор по финансам Юрий Поляков получил доход в 31 млн рублей, что также превышает заработок главы госкорпорации, однако по основному месту работы его доход составил 21,8 млн руб. До февраля 2017 года он работал в "Росатоме".

Кроме того, Юрий Коптев, возглавляющий научно-технические советы сразу двух госкорпораций - "Роскосмоса" и "Ростеха" - за год заработал почти 48,6 млн рублей, из них в "Роскосмосе" - 9,4 млн.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам, легендарный советский и российский космонавт Сергей Крикалев задекларировал почти 31 млн рублей, из них 16,4 млн - за работу в госкорпорации.