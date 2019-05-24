Тульская область в I квартале увеличила доходы в 1,5 раза

24.05.19 15:37

Фото пресс-службы правительства Тульской области

24 мая. Interfax-Russia.ru - Доходы бюджета Тульской области в январе-марте 2019 года выросли до 17,2 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатели за аналогичный период 2018 года, сообщил министр финансов региона Владимир Юдин на заседании правительства области.

"Доходы бюджета увеличились в 1,5 раза в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По темпу роста налоговых и неналоговых доходов за первый квартал этого года Тульская область находится на первом месте в ЦФО и на втором месте в России", - приводит пресс-служба облправительства слова Юдина.

Поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились до 17,2 млрд рублей с 11 млрд рублей в I квартале 2018 года. Существенно вырос налог на прибыль - с 4,2 млрд рублей в январе-марте 2018 года до 8,6 млрд рублей в январе-марте 2019 года. Отмечено также увеличение доходов по НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций.

"Несмотря на столь существенный прирост доходов, мы реально оцениваем ситуацию. Показатели первого квартала это результат и финансовая составляющая итогов работы предприятий в четвертом квартале 2018 года, которые уплатили налоги в первом квартале 2019 года", - отметил министр.

Говоря о структуре доходов бюджета региона, глава минфина региона сказал, что впервые в Тульской области налог на прибыль организаций составил более 50% от всех поступлений за квартал. Он также обратил внимание, что это не значит, что в регионе снизились платежи на доходы физических лиц - изменилась лишь структура доходов бюджета.

По поступлениям налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тульская область занимает пятое место среди субъектов ЦФО с 21 млрд рублей (на 1 апреля 2019 года). Это в четыре раза больше чем у соседей из Орловской области и в два раза больше, чем в Рязанской области.

"Это наше конкурентное преимущество с точки зрения решения вопросов регионального значения и выполнения всех расходных обязательств", - сказал Юдин.

Анализ исполнения бюджета Тульской области по расходам за первый квартал 2019 года также показал, что регион стал лучше использовать собственные средства. На 8,5% увеличилась эффективность их расходования.

В частности, Тульская область погасила государственный долг (остаток облигационного займа 2015 года 1,5 млрд рублей) собственными средствами за счет дополнительных доходов по результатам работы в первом квартале 2019 года. На сегодня госдолг Тульской области составляет 16,4 млрд рублей (на 1 января 2019 года - 17 млрд 940,1 млн рублей).

По словам председателя правительства региона Валерия Шерина, значительные остатки средств на счетах областного бюджета позволят обеспечить финансирование его дефицита на 2019 год, тем самым сократив объем планируемых заимствований и рост государственного долга.

"Мы по-прежнему должны быть сдержаны и рачительны в своих расходах, объективно расставляя приоритеты с получением максимального эффекта от бюджетных средств", - сказал Шерин.

Ранее сообщалось, что бюджет Тульской области в январе-марте 2019 года исполнен с профицитом в 5,631 млрд рублей, или 28,9% от доходов. Так, доходы областного бюджета составили 19,477 млрд рублей, расходы - 13,846 млрд рублей. При этом доходы консолидированного бюджета региона в январе-марте достигли 23,119 млрд рублей, расходы - 17,978 млрд рублей. Консолидированный бюджет Тульской области исполнен с профицитом в сумме 5,141 млрд рублей.

Бюджет региона на 2019 год принят с дефицитом 4,8 млрд рублей, или 6,58% от расходов. Доходы региональной казны утверждены в размере 68,1 млрд рублей, расходы - 72,9 млрд рублей. После внесения поправок в марте 2019 года доходы и расходы увеличены на 3,7 млрд рублей, предельный размер дефицита бюджета остался без изменений.