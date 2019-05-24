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24.05.19 15:40
Паводковая обстановка в Республике Алтай стабилизировалась
"В течение суток 24 мая на территории Республики Алтай наблюдается снижение уровня воды на всех реках. Силами дорожников восстановлено транспортное сообщение со всеми селами, где наблюдался перелив воды через дорогу или произошло размытие подъездных путей к мостам", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается отсыпка дамб и укрепление поврежденных паводком дорог.
"В ближайшие дни в регионе установится погода без значительных осадков, что окажет благоприятное воздействие на паводковую обстановку", - подчеркивается в пресс-релизе.
Как сообщалось, в Республике Алтай во время второй волны паводка, начавшейся на текущей неделе, смыло несколько мостов, линий электропередачи, были повреждены линии связи.
В селе Усть-Кумир были подтоплены два жилых дома и пять домовладений, в которых проживает 22 человека. Из-за повреждения автомобильного моста без транспортного сообщения оставались села Талица и Санаровка.
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