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Власти Самарской области планируют в 2019г обеспечить жильем более 700 обманутых дольщиков

© РИА Новости. Григорий Сысоев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Более 700 дольщики восьми проблемных домов в Самарской области могут получить жилье уже в текущем году, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Такие данные были озвучены на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства.

"Более 700 обманутых дольщиков на восьми объектах Самарской области будут удовлетворены в правах в 2019 году. Министерство сейчас уточняет списки дольщиков, проводит аудит использования застройщиками компенсационных участков и формирует пул новых участков для привлечения инвесторов", - говорится в сообщении

Отмечается, что в 2018 году был решен вопрос по четырем проблемным домам. В общей сложности квартиры получили 858 человек. В первом квартале этого года сдали объект долевого строительства в Самаре в границах улиц Арцыбушевской, Рабочей, Буянова и Одесского переулка, что позволило обеспечить права 166 дольщиков.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Совете Федерации называл проблему обманутых дольщиков одним из сдерживающих факторов развития сферы жилищного строительства региона. При этом Азаров называл оставшиеся в регионе восемь объектов долевого строительства самыми проблемными.

Самарская область планирует увеличить общие темпы ввода в эксплуатацию жилья в регионе на 30%: до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию почти 14 млн кв. метров жилья. Это в среднем 2,317 млн кв. м в год - на 30% больше, чем было введено в 2018 году.

Как сообщал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, по состоянию на 1 января 2019 года Самарская область была одним из регионов-лидеров по количеству проблемных объектов долевого строительства.

Возглавивший Самарскую область в сентябре 2017 года Азаров стал первым самарским губернатором, кто не рискнул назвать точный срок полного решения этой проблемы. Все трое его предшественников на посту губернатора обещали полностью обеспечить обманутых дольщиков региона жильем, но их обещания не были выполнены.

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