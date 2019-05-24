Суд досрочно освободил экс-замначальника московского главка СКР Никандрова, осужденного за взятку

24.05.19 15:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 мая. Interfax-Russia.ru - Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего первого заместителя начальника столичного главка Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет колонии за получение взятки.

"Ходатайство, поданное в интересах осужденного Никандрова, было удовлетворено 24 мая", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

По словам собеседника агентства, Никандров освобожден условно-досрочно на неотбытый срок, назначенный ему по приговору - 1 год 6 месяцев и 11 дней.

В свою очередь, в Свердловском областном суде сообщили, что Никандров отбывает наказание в исправительной колонии N13 Нижнего Тагила.

"Руководством колонии осужденный характеризуется положительно, имеет поощрение. Администрация колонии поддержала ходатайство об УДО, прокурор не возражал против его удовлетворения", - отметили в суде.

Там добавили, что на обжалование решения об УДО у сторон есть десять дней.

Мосгорсуд 16 августа 2018 года приговорил Дениса Никандрова к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), не став назначать штраф, но лишив его звания генерал-майора юстиции.

Верховный суд (ВС) России 17 октября изменил категорию вмененного бывшему офицеру преступления с "особо тяжкого" на "тяжкое" и изменил ему место отбывания наказания с колонии строгого режима на колонию общего режима, в связи с чем Никандров получил возможность попросить об УДО уже в этом году.

Как установлено следствием и судом, вместе с бывшим начальником Александром Дрымановым, экс-руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и бывшим начальником управления столичного СКР по Центральному административному округу Алексеем Крамаренко бывший офицер при посредничестве бизнесмена Дмитрия Смычковского получил $1 млн за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) - Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Дело Никандрова в Мосгорсуде было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.