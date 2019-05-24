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Глава Удмуртии в 2018 г. уменьшил свой доход более чем в семь раз

© РИА Новости. Михаил Климентьев
24 мая. Interfax-Russia.ru - Глава Удмуртии Александр Бречалов в 2018 году заработал 4,5 млн рублей, сообщается на официальном портале органов власти республики в пятницу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Бречалов, возглавивший республику в апреле того года и ранее занимавший пост секретаря Общественной палаты РФ, заработал 34 млн рублей, увеличив доход в семь раз.

Отмечалось, что такой доход он получил с учетом продажи недвижимого имущества. Таким образом, в 2018 году доход главы Удмуртии снизился в 7,5 раза.

В собственности Бречалова находится половина доли в четырехкомнатной квартире площадью 149,5 кв. м и два легковых автомобиля - "Volkswagen Multivan" и "Volkswagen 7HC Multivan".

Супруга Бречалова в 2018 году также снизила свой доход - с 4,9 млн до 3,9 млн рублей. В ее собственности половина доли в той же четырехкомнатной квартире, жилой дом в 80 кв. м и два земельных участка площадью 1600 кв. м и 593 кв. Также в прошлом году в ее собственности появился еще один земельный участок площадью 3592 кв. м.

В документе также сообщается, что в пользовании у супругов Бречаловых одна четырехкомнатная квартира площадью 147,5 кв. м.

Бречалов был назначен врио главы Удмуртии 4 апреля 2017 года после того, как прежний руководитель республики Александр Соловьев был задержан по подозрению в получении взятки и отрешен от должности. В сентябре того же года Бречалов был избран на эту должность.

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