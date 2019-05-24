Более 180 млн рублей потратит Адыгея на подготовку школ к новому учебному году

24.05.19 15:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи выделяют более 180 млн рублей из разных уровней бюджета на подготовку школ региона к новому учебному году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Бюджетами муниципальных образований предусмотрено более 120 млн рублей. В текущем году предстоит приобрести 20 комплектов спортоборудования и отремонтировать 9 школьных спортзалов в сельской местности", - цитируют в пресс-службе слова министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева.

Отмечается, что муниципалитетам также будет направлена субвенция более 25 млн рублей на закупку учебников. Дополнительно в республиканском бюджете на эти цели заложено еще 20 млн рублей. Еще 15 млн рублей республиканский бюджет направит на капитальны ремонт учебных заведений в Гиагинский район республики.

Участвовать в подготовке школ будет и бизнес. По договоренности главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководства ПАО "Газпром", компания построит в республике 9 школьных спортивных площадок. Стоимость благотворительного проекта "Газпрома" превысит 147 млн рублей. Начало работ запланировано на июнь.