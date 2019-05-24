|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.05.19 15:59
Более 180 млн рублей потратит Адыгея на подготовку школ к новому учебному году
"Бюджетами муниципальных образований предусмотрено более 120 млн рублей. В текущем году предстоит приобрести 20 комплектов спортоборудования и отремонтировать 9 школьных спортзалов в сельской местности", - цитируют в пресс-службе слова министра образования и науки Адыгеи Анзаура Керашева.
Отмечается, что муниципалитетам также будет направлена субвенция более 25 млн рублей на закупку учебников. Дополнительно в республиканском бюджете на эти цели заложено еще 20 млн рублей. Еще 15 млн рублей республиканский бюджет направит на капитальны ремонт учебных заведений в Гиагинский район республики.
Участвовать в подготовке школ будет и бизнес. По договоренности главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководства ПАО "Газпром", компания построит в республике 9 школьных спортивных площадок. Стоимость благотворительного проекта "Газпрома" превысит 147 млн рублей. Начало работ запланировано на июнь.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket