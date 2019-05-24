Самым массовым барабанным крещендо в мире отпразднуют День города в Петербурге

24.05.19 18:12

© РИА Новости. Алексей Даничев

24 мая. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в воскресенье пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, празднование Дня города начнется в 13.00. По Невскому проспекту пройдет парад барабанщиков. Тысячи исполнителей на ударных инструментах примут участие в показательных выступлениях, а в финале попытаются поставить мировой рекорд, исполнив самое массовое барабанное крещендо в мире. Специально для фиксации рекорда из Лондона приедет представитель Книги рекордов Гиннесса.

Вслед за барабанщиками по главной улице города проедут роллеры, скейтеры bmx-райдеры, которые удивят зрителей своей экстремальной зрелищной программой.

Праздник продолжится эмоджи-флешмобом, участником которого может стать любой желающий. Завершит дневную праздничную программу премьера песни в исполнении Джей Мара.

В 21.00 на Дворцовой площади состоится гала-концерт "Классика на Дворцовой".

С Днем города петербуржцев поздравит выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко. В ее исполнении прозвучат арии из классических итальянских опер и лирические произведения наших дней. Это выступление станет вторым общедоступным концертом певицы в Петербурге. В концерте также примет участие драматический тенор, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

Впервые на Дворцовой выступит получивший сразу три главных награды лауреат конкурса Пласидо Доминго "Operalia" Рене Барбера. В его исполнении прозвучат неаполитанские песни и ария Тонио из оперы Гаэтано Доницетти "Дочь полка". В ней Барбера берет девять верхних "до" в грудном регистре и демонстрирует высшую технику владения голосом.

"Настоящим открытием для петербургских меломанов станет мексиканец Артуро Чакон-Крус. Он исполнит арии из произведений Кальмана и Оффенбаха, а также мексиканскую песню и джазовую композицию", - говорится в сообщении.

В Петербург приедет приглашенная солистка Большого театра России, сопрано Мария Мудряк, отмеченная Книгой рекордов Гиннеcса как самая юная оперная певица мира. Колоратурное сопрано, кубинка Мария Алейда исполнит произведения Жака Оффенбаха, Лео Делиба и Гаэтано Доницетти. Выпускница Санкт-Петербургской консерватории, солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева выступит сольно и в дуэтах с участниками концерта.

Все произведения прозвучат в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра. По традиции, в концерте принимает участие Молодежный хор "СоГласие" под руководством Павла Теплова. За дирижерским пультом - маэстро Михаил Татарников.

В программе примут участие танцовщики Театра балета им. Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб "ДУЭТ" из Перми, а также артисты балета петербургских театров.

Площадь светодиодных экранов, установленных на сцене и на Дворцовой, превысит 400 квадратных метров: для проекта - это абсолютный рекорд.