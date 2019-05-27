В Москве задержана мать, оставившая своего сына в игровой комнате в ТЦ

27.05.19 11:57

© РИА Новости. Максим Блинов

27 мая. Interfax-Russia.ru - Московские полицейские задержали мать, оставившую своего малолетнего сына в игровой комнате торгового центра, сообщил "Интерфаксу" в понедельник руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий личность женщины была установлена. Она задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал Титов.

По его словам, 26 мая в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров на Лобненской улице неизвестная женщина оставила в игровой комнате ребенка, на вид около 6 лет.

"Спустя семь часов нахождения ребенка в игровой комнате, администрация ТЦ попыталась связаться с матерью ребенка по телефону, но в беседе та отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. Более на телефонные звонки не отвечала", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что в настоящий момент мальчик передан медикам.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи вместе с органами опеки, в частности, проверят жилищные условия брошенного матерью 6-летнего ребенка, сообщила в понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями", - отметила Иванова.

В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его мама доставлена в правоохранительные органы, подчеркнула Иванова.