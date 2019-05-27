Более 8 тыс. екатеринбуржцев предложили варианты мест для строительства храма

27.05.19 10:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

27 мая. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга за неделю получила 8,2 тыс. обращений от жителей города с предложениями о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Специалисты успели обработать уже 3 тыс. 863 заявки", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что все желающие могут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование за площадку для строительства нового храма.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. Они начались после того, как в сквере установили забор, огородив место предполагаемой стройки.

После недели протестов и задержаний, а также высказанной президентом Владимиром Путиным оценки происходящего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма. Забор вокруг сквера был демонтирован.

Между тем, в екатеринбургской епархии назвали вызовом ситуацию, которая сложилась вокруг строительства храма святой Екатерины.

"Сегодня перед церковью - вызов. Этот вызов прогремел из Екатеринбурга. Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев", - приводит пресс-служба епархии слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Такое мнение священник высказал по окончании богослужения в Свято-Николаевском верхотурском мужском монастыре в субботу.

"Владыка подчеркнул, что те люди, что сегодня в некоторых городах страны выступают против строительства храмов, глумятся над православными ценностями - это наши братья, наши дети, потерявшиеся по причине безверия", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что проведенный опрос ВЦИОМ показал, что 74% опрошенных считают сквер неудачным местом для строительства храма.