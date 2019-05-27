Суд подтвердил информацию об аресте и.о. главы ростовского УФНС

27.05.19 11:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 мая. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление об аресте и.о. начальника УФНС России по Ростовской области Ирины Александровой, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Заключена под стражу на 2 месяца - до 23 июля 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали и.о. начальника управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области Александрову, дома и на работе у нее прошли обыски.

Уголовное дело было возбуждено по ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В пресс-службе УФНС России по региону агентству информацию о задержании не подтверждали, но и не опровергали, отметив, что Александрова с 24 мая находится в отпуске.

Александрова была назначена заместителем начальника регионального УФНС в июле 2012 года. С марта 2019 года исполняет обязанности руководителя ведомства после того, как начальник УФНС России по Ростовской области Дмитрий Фотинов ушел в отставку по собственному желанию.