|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.05.19 11:16
Младший медперсонал "скорой помощи" в Пензе начал "итальянскую" забастовку
"В понедельник на забастовку вышли 138 человек",- сказал Кузнецов.
По его словам, участники акции выступили с открытым заявлением к властям региона, в котором сообщили, что на первом этапе, с 27 мая, "часть фельдшеров выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры- анестезисты - от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога", рассказал Кузнецов.
На втором этапе забастовки, с 10 июня, "водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями", отметил собеседник агентства.
Участники акции сослались на приказ Минздрава РФ, устанавливающий "Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи" и на Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые дают им "правовое основание" для забастовки.
Бастующие потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми", чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив доезда медиков к больному.
"Сегодня из-за недостатка бригад, в большом количестве случаев, этот норматив не соблюдается",- заявляют авторы обращения.
"В настоящее время официально на подстанциях Пензы базируется пять реанимационных бригад и одна в Кузнецке. Однако по факту из-за недостатка врачей реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3-4 бригады, а в Кузнецке, из-за недостатка врачей-реаниматологов, на дежурство реанимационная бригада выходит раз в 2-3 дня",- пишут авторы заявления.
Они напоминают, что по федеральному нормативу одна специализированная бригада полагается на 100 тыс. населения.
"В настоящее время на 1,5 млн населения области приходится всего 11 специализированных бригад: три педиатрические, две психиатрические и шесть реанимационных",- говорится в заявлении.
Все это, по мнению авторов заявления, негативно сказывается на качестве оказания медицинских услуг жителям области.
В свою очередь пресс-секретарь Минздрава области Татьяна Манухина сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье", что заявление только что поступило в министерство.
"Мы изучаем его законность",- сказала Манухина.
На сайте Областной станции скорой помощи сообщается, что там работают 1,6 тыс. сотрудников. Организация имеет в своем составе центральную станцию, 14 подстанций и 27 постов скорой медицинской помощи.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket