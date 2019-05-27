Младший медперсонал "скорой помощи" в Пензе начал "итальянскую" забастовку

27.05.19 11:16

Фото Александра Левчука

27 мая. Interfax-Russia.ru - Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой медицинской помощи начали "итальянскую" забастовку, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель бастующих Павел Кузнецов.

"В понедельник на забастовку вышли 138 человек",- сказал Кузнецов.

По его словам, участники акции выступили с открытым заявлением к властям региона, в котором сообщили, что на первом этапе, с 27 мая, "часть фельдшеров выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры- анестезисты - от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога", рассказал Кузнецов.

На втором этапе забастовки, с 10 июня, "водители при выходе на линию будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями", отметил собеседник агентства.

Участники акции сослались на приказ Минздрава РФ, устанавливающий "Порядок оказания скорой, в том числе, скорой специализированной, медицинской помощи" и на Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", которые дают им "правовое основание" для забастовки.

Бастующие потребовали от руководства региона повысить им зарплату, увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми", чтобы обеспечить 20-минутный федеральный норматив доезда медиков к больному.

"Сегодня из-за недостатка бригад, в большом количестве случаев, этот норматив не соблюдается",- заявляют авторы обращения.

"В настоящее время официально на подстанциях Пензы базируется пять реанимационных бригад и одна в Кузнецке. Однако по факту из-за недостатка врачей реаниматологов в Пензе на дежурство выходит всего 3-4 бригады, а в Кузнецке, из-за недостатка врачей-реаниматологов, на дежурство реанимационная бригада выходит раз в 2-3 дня",- пишут авторы заявления.

Они напоминают, что по федеральному нормативу одна специализированная бригада полагается на 100 тыс. населения.

"В настоящее время на 1,5 млн населения области приходится всего 11 специализированных бригад: три педиатрические, две психиатрические и шесть реанимационных",- говорится в заявлении.

Все это, по мнению авторов заявления, негативно сказывается на качестве оказания медицинских услуг жителям области.

В свою очередь пресс-секретарь Минздрава области Татьяна Манухина сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье", что заявление только что поступило в министерство.

"Мы изучаем его законность",- сказала Манухина.

На сайте Областной станции скорой помощи сообщается, что там работают 1,6 тыс. сотрудников. Организация имеет в своем составе центральную станцию, 14 подстанций и 27 постов скорой медицинской помощи.