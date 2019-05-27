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27.05.19 14:53
Уголовное дело завели после нападения хакасского чиновника на журналиста ГТРК
Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).
По данным пресс-службы СУ СКР, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа.
"В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол", - говорится в пресс-релизе.
В рамках уголовного дела следователи проверят информация о коррупции со стороны чиновника, в которой рассказывалось в телесюжете.
Также стало известно, что ход расследования дела главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, ударившего журналиста, взял на личный контроль заместитель генерального прокурора РФ.
"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении главы администрации Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу программы "Дежурная часть" телеканала "Россия-24" и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.
По сообщениям СМИ, корреспондент Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Глава Ширинского района напал на корреспондента и повалил его на пол. Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.
В Госдуме назвали нападение хакасского чиновника на журналиста вопиющим попранием правил этики госслужащих.
"Видеозапись инцидента, продемонстрированная по телеканалам, свидетельствует о вопиющем попрании чиновником элементарных правил поведения и этики государственных служащих", - заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин журналистам в понедельник.
Он также отметил, что "если подобное действие было совершено в отношении журналиста, выполняющего свою профессиональную задачу при включенной видеокамере, то несложно представить, как руководитель Ширинского района Хакасии выстраивает свою работу с жителями, не говоря уже о подчиненных".
"Это происшествие, уже получившее соответствующую оценку Следственного комитета, не должно уйти из внимания общества и профессиональных объединений", - считает глава комитета.
По его словам, "журналисты, имея право задавать вопросы представителям органов власти, должны знать, что они гарантированно защищены государством, выполняя важную для всех нас работу по информированию общества".
Президиум генсовета партии "Единой России" принял решение исключить Зайцева из партийных рядов.
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