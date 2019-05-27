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27.05.19 11:27

Объем экспорта промпродукции Москвы за квартал вырос на 26 млн долларов

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
27 мая. Interfax-Russia.ru - За первые три месяца 2019 года Москва отправила на экспорт промышленную продукцию на $5 млрд, что на $26 млн больше аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы в понедельник.

"Наш город является идеальной стартовой площадкой для экспорта. По итогам 2018 года Москва стала ключевой точкой выхода на внешние рынки - 43,8% совокупного экспортного оборота и более 16% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву", - приводит слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова пресс-служба.

По его словам, по итогам прошлого года около 11 тыс. столичных компаний-экспортеров отправили свою продукцию в 184 страны.

"В Москве выгодно производить продукцию на экспорт. Правительство Москвы предоставляет для производственных компаний всесторонние меры поддержки: налоговые льготы, субсидии на приобретение оборудования, доступ к займам и банковским гарантиям. А благодаря участию в специализированных выставочных мероприятиях, мы помогаем нашим столичным экспортерам нарастить объемы экспорта, увеличить показатели в данных категориях и открыть новые направления для внешнеэкономической деятельности", - отметил Ефимов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, власти ведут продвижение Москвы как национального центра высокотехнологичных производств, а также увеличивают узнаваемость продукции индустриальных компаний столицы на международном уровне.

"То, что производит Москва в разных сферах промышленности, востребовано на зарубежных рынках. Показательно, что это высокотехнологичные сферы городского производства - автомобилестроение и машиностроение. За первый квартал 2019 года столичные компании осуществили экспорт в 165 стран мира, ключевыми импортёрами столичной продукции стали: Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США и Алжир", -сказал Прохоров.

Востребованными экспортными товарными категориями Москвы с января по март стали телефоны и коммуникационная аппаратура (70 млн долларов), легковые автомобили (68,6 млн долларов), радиолокационная аппаратура (67,5 млн долларов), турбодвигатели и газовые турбины (59,7 млн и 67,5 млн долларов) и другие.

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