Владимирский губернатор предложил освободить от налога на прибыли резидентов ТОСЭР

27.05.19 11:41

© РИА Новости. Алексей Филиппов

27 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин предлагает обнулить налог на прибыль для инвесторов на территории моногородов региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Соответствующий проект изменений в региональный закон "Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Владимирской области" Сипягин вынес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

В настоящее время в области установлена пониженная ставка налога на прибыль для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в размере 5%.

"Изучив опыт других регионов центра России, в целях повышения конкурентоспособности Владимирской области губернатор предлагает для резидентов ТОСЭР свести к нулю ставку налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, в течение пяти налоговых периодов", - говорится в сообщении.

По мнению главы региона, принятие этого закона повысит инвестиционную привлекательность моногородов, будет способствовать появлению новых рабочих мест и улучшению инфраструктуры муниципальных образований.