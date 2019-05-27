Суд отложил до 19 июня заседание по делу китайского завода на Байкале

27.05.19 11:50

© РИА Новости. Владимир Смирнов

27 мая. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Иркутской области отложил рассмотрение иска Байкальской природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды земельного участка для строительства завода по розливу питьевой воды "АкваСиб" в поселке Култук на берегу озера Байкал.

"С учетом необходимости дополнительных доказательств как со стороны ответчика, так и со стороны прокуратуры считаю необходимым отложить судебное заседание до 19 июня", - сказала на судебном заседании в понедельник судья Юлия Яцкевич, передает корреспондент "Интерфакс" из зала суда.

Суд затребовал у ответчика ООО "Аквасиб" информацию, на каком основании завод планировал прокладывать водозаборные трубы по 20-метровой водоохраной зоне вдоль уреза воды Байкала, находящейся в федеральной собственности, у ответчика администрации Култука - дополнительные документы по земельному участку, у прокуратуры - доказательства, что на его территории находятся Таловские болота.

Строительство завода "АкваСиб" в настоящее время не ведется.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года Арбитражный суд, рассмотрев заявление Байкальской прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску к администрации Култука и ООО "АкваСиб", запретил возводить объекты на земельном участке на берегу Байкала, который был выделен для строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды.

Прокуратура настаивает, что земельный участок в поселке Култук на берегу Байкала был предоставлен "Аквасибу" в 2016 году незаконно - без проведения торгов. Кроме этого, как считает ведомство, участок был выделен не по целевому назначению: инициатор проекта подал в администрацию документы, не указав, что участок необходим для водоснабжения завода.

По мнению природоохранной прокуратуры, при подготовке документов - в частности, оценки воздействия на окружающую среду - эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.