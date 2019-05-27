Экс-директора и четырех воспитателей частного детсада в Барнауле будут судить за насилие над детьми

27.05.19 11:54

© РИА Новости. Илья Питалев

27 мая. Interfax-Russia.ru - В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников частного детского сада в Барнауле, от насилия и издевательств которых пострадали 15 воспитанников, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

"По данным следствия, в 2014 году директор частного детского сада привлекла к работе воспитателей, с которыми не были заключены трудовые договоры и не разъяснялись обязанности по охране жизни и здоровья детей. С июня 2017 по апрель 2018 года педагоги причиняли им побои, в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение, а также во время сна накрывали с головой одеялом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директор знала о происходящем, но не принимал мер. От насилия в детском саду пострадали 15 воспитанников в возрасте от 2 до 6 лет. Следователями доказано более 400 эпизодов насилия.

В зависимости от роли каждого педагоги и экс-директор обвиняются по п.п. а, б ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей,), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию педагогическим работником), п.п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

В ходе предварительного следствия обвиняемые своей вины не признали. Материалы дела составили 56 томов. В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, резонансное уголовное дело по фактам насилия в частном детском саду было возбуждено в Барнауле в 2018 году.