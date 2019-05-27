ЕГЭ стартовали в России в штатном режиме

27.05.19 12:04

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 мая. Interfax-Russia.ru - Единые государственные экзамены по литературе и географии, с которых стартовала основная волна ЕГЭ в России, начались без сбоев и утечек.

"Никаких утечек экзаменационных материалов до начала экзамена не было. Мы мониторим все так называемые сайты, которые якобы предлагают задания по подготовке к ЕГЭ, перепроверяем и видим, что они фальшивые", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов журналистам в понедельник.

Он добавил, что таких сайтов с "ответами" каждый год становится все меньше. Информацию о подобных ресурсах Рособрнадзор передает в правоохранительные органы.

Основная волна единых государственных экзаменов началась в России в понедельник с экзаменов по географии и литературе.

В ЕГЭ по литературе примет участие 54 тыс. человек, в том числе 52 тыс. выпускников школ этого года, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре. Работа состоит из 17 заданий, на них отводится 3 часа 55 минут. Минимальный балл - 32.

ЕГЭ по географии напишут 24 тыс. человек, в том числе 22,5 тыс. выпускников этого года. Участникам предстоит выполнить 34 задания за 3 часа. С собой в аудиторию можно принести дополнительно линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл - 37.

Свои результаты участники экзаменов по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники этого года. Это на 29 тыс. больше, чем в прошлом году (731 тыс., 645 тыс. соответственно).