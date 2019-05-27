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27.05.19 12:06
Свердловский избирком может приостановить работу двух партий
В их числе реготделения партий "Против всех", "Альянс Зеленых - Народная партия", "Российский общенародный союз", "Народ против коррупции" и "Партии свободных граждан".
По словам председателя облизбиркома Владимира Русинова, "Партия свободных граждан" в Свердловской области не предоставляет финансовые отчеты с 2015 года, а "Народ против коррупции" не отчитались за 2018 год.
"В отношении этих нарушителей по линии Минюста не раз выносились предупреждения, сегодня имеются все основания для приостановления деятельности. Работу в этом направлении совместно с коллегами мы будем продолжать", - добавил Русинов.
Отмечается, что отделения этих партий были оштрафованы на 55 тыс. и 100 тыс. рублей.
Согласно пресс-релизу, в Свердловской области действует 60 реготделений партий.
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