Свердловский избирком может приостановить работу двух партий

27.05.19 12:06

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 мая. Interfax-Russia.ru - Свердловские отделения пяти политических партий не предоставили сведения о движении денежных средств на своих счетах за первый квартал 2019 года, сообщается на официальном сайте облизбиркома.

В их числе реготделения партий "Против всех", "Альянс Зеленых - Народная партия", "Российский общенародный союз", "Народ против коррупции" и "Партии свободных граждан".

По словам председателя облизбиркома Владимира Русинова, "Партия свободных граждан" в Свердловской области не предоставляет финансовые отчеты с 2015 года, а "Народ против коррупции" не отчитались за 2018 год.

"В отношении этих нарушителей по линии Минюста не раз выносились предупреждения, сегодня имеются все основания для приостановления деятельности. Работу в этом направлении совместно с коллегами мы будем продолжать", - добавил Русинов.

Отмечается, что отделения этих партий были оштрафованы на 55 тыс. и 100 тыс. рублей.

Согласно пресс-релизу, в Свердловской области действует 60 реготделений партий.