Организаторы стартующего на Байкале ралли "Шелковый путь" позаботятся об экологии

27.05.19 12:19

© РИА Новости. Александр Кондратюк

27 мая. Interfax-Russia.ru - Организаторы ралли "Шелковый путь 2019" приложат все усилия для того, чтобы не нанести вред озеру Байкал, где запланирован старт гонки, заявил руководитель проекта "Международное ралли "Шелковый путь - 2019" Владимир Чагин на заседании оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа ралли в понедельник.

"Будет высокий интерес к озеру Байкал со стороны туристов и участников. Мы заинтересованы, чтобы наш проект не повлиял на экологию и оставил хорошее наследство местным жителям. Мы планируем почистить, убрать, улучшить все смотровые площадки и подъезды к озеру", - сказал Чагин.

Гонка пройдет с 6 по 16 июля по территории России, Китая и Монголии. Участникам предстоит преодолеть 5 тыс. километров, из которых более 2,5 тыс. километров - скоростные спецучастки. Экипажи стартуют в Иркутске, преодолеют степи Монголии, проедут через Улан-Батор, а затем через пустыню Гоби и финишируют в китайском Дуньхуане. Российский старт гонки и первые спецучастки пройдут у озера Байкал.

Российская команда "КАМАЗ-Мастер" выставит четыре экипажа с пилотами Андреем Каргиновым, Антоном Шибаловым, Айратом Мардеевым и Сергеем Куприяновым.